لبنان.. أمن الدولة يداهم مبنى المصرف المركزي

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت قوة من أمن الدولة اللبناني إلى مصرف لبنان في الحمرا للبحث عن حاكم المصرف رياض سلامة، بعد أن داهمت منزله في الرابية.

وقالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية ​غادة عون​ بعد خروجها من مصرف لبنان: “”تم إبلاغنا بأن حاكم مصرف لبنان غير موجود في مبنى المصرف..أتتنا إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، لإخلاء البنك المركزي”.

وذكرت معلومات قناة “mtv” اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان داخل مكتبه في المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه.

كما صدر عن نقابة موظفي مصرف لبنان، بيانا أعلنوا فيه الإضراب، حيث قال البيان: “تعلن نقابة مصرف لبنان الإضراب وتقفل المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون”.