شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. جارسيا يُخطط لمجزرة داخل النصر ويُطيح بقائمة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية سعودية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، حول نية الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للتخلص من عدد كبير داخل الفريق بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن جارسيا، يُخطط للاستغناء عن 25 لاعبًا من صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، ورحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مجزرة داخل النصر بأوامر جارسيا



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن هناك 25 لاعبًا داخل صفوف العالمي، لن يسافروا رفقة الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد.

وكان نادي النصر تعاقد حتى الآن مع كل من الايفواري جيسلان كونان والحارس الكولومبي أوسبينا، لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

جارسيا يحدد الراحلين عن النصر قبل الموسم الجديد

وتابعت: "من المنتظر أن يتم الكشف قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف النصر قبل انطلاق المعسكر مباشرة، من أجل البحث عن أندية جديدة لهم سواء للرحيل النهائي أو الرحيل على سبيل الإعارة".

وأعلن نادي النصر في وقت سابق، عن التعاقد مع رودي جارسيا مدرب أولمبيك ليون الفرنسي السابق، من أجل عودة الفريق للمنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، اقترب الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم الفريق، من الرحيل إلى صفوف جالاطا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مهاجم النصر السعودي على أعتاب جالاطا سراي

وأكدت صحيفة "مكة السعودية"، أن نادي النصر السعودي حصل على عرض من جانب نادي جالاطا سراي التركي، للحصول على توقيع أبو بكر بالموسم الجديد.

وتابعت: "الفريق التركي يرغب في التعاقد مع فينسينت أبو بكر مهاجم العالمي، من أجل تعويض رحيل المصري مصطفى محمد المحتمل للدوري الفرنسي".



وأضافت نقلًا عن قناة "تيفيبو سبور التركية"، أن إدارة نادي جالاطا سراي، لديها ثقة كبيرة في قدرات أبو بكر، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".



مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن جالاطا سراي



واختتمت: "مصطفى محمد قريب من المغادرة للدوري الفرنسي، ويرغب ناديه في إيجاد بديل له، للعب بجوار بافتيمبي جوميز، بالموسم الجديد".