شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 28 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بتكلفة 572 مليون بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، (28) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بتكلفة تجاوزت (572) مليون ريال، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وعدد من مسؤولي الوزارة .

ورفع سمو الأمير حسام بن سعود خلال رعايته حفل تدشين مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري اليوم ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات للمواطن الكريم، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في دعم الاستدامة البيئية والمائية في المنطقة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح معالي المهندس الفضلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة لتنقية المياه على سد وادي الجنابين، بطاقة إنتاجية بلغت (15,000) متر مكعب في اليوم، ومشروع لرفع الطاقة الإجمالية للمحطة لتصل إلى (20,000) متر مكعب في اليوم، لخدمة أكثر من (80,000) مستفيد في أحياء ومراكز محافظة بلجرشي وأجزاء من المراكز والأحياء الجنوبية من مدينة الباحة، وبتكلفة إجمالية تتجاوز (51) مليون ريال، حيث يأتي ذلك من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه السطحية في السدود.

وبين أن شركة المياه الوطنية ولتحسين جودة المياه، وزيادة معدلات التوزيع اليومية نفذت (4) مشاريع، شملت إنشاء محطة لتنقية المياه على سد وادي ثراد، بطاقة إنتاجية بلغت (20,000) متر مكعب في اليوم، وإنشاء مضخات على مسار الخط الناقل للمياه، بطاقة ضخ بلغت (10,000) متر مكعب في اليوم، وتركيب وحدتين بمحطة العقيق باللحيان، بطاقة إنتاجية تتجاوز (16,000) متر مكعب يوميًا، إضافة إلى استكمال أعمال الخزانات التشغيلية بعدد من المراكز بالعقيق، لخدمة أكثر من (92,000) مستفيد في أحياء ومراكز محافظة العقيق وبعض أجزاء مدينة الباحة، وبتكلفة إجمالية قاربت (55) مليون ريال.

وأفاد الوزير الفضلي، أنه لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية؛ نفذت الشركة مشروعين لتأهيل (14) بئراً في وادي عردة بمحافظة القرى ووادي دوقة بمحافظة قلوة، بطاقة إنتاجية إجمالية بلغت (30,000) متر مكعب في اليوم، لخدمة (120,000) مستفيد في محافظة القرى والأحياء الشمالية لمدينة الباحة وبعض أحياء محافظة قلوة، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (14) مليون ريال، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت (4) مشاريع، لإنشاء شبكات بأطوال تجاوزت (171) كيلو مترًا طوليًا، وتنفيذ (1,510) توصيلات منزلية لخدمات المياه، ومحطة ضخ بطاقة إنتاجية تجاوزت (5,000) متر مكعب في اليوم، لخدمة ما يقارب (10,000) مستفيد جديد في أحياء ومراكز محافظتي العقيق والمخواة وبعض أحياء محافظة المندق ومركز يحر بمحافظة قلوة، بتكلفة إجمالية تجاوزت (32) مليون ريال.

وأشار إلى زيادة السعة التخزينية للمياه؛ حيث نفّذت الشركة خزانات إستراتيجية بسعة إجمالية بلغت (150,000) متر مكعب، لخدمة نحو (200,000) مستفيد في محافظة القرى والأحياء الشمالية من مدينة الباحة وبعض أحياء محافظتي المندق وبني حسن، بتكلفة قاربت (110) ملايين ريال"، مبيناً أن الشركة نفذت مشروعين لإنشاء مبنيين إداريين، بتكلفة إجمالية قاربت (10) ملايين ريال لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة في محافظتي القرى والمخواة.

وأوضح أنه نفذت شركة المياه الوطنية (4) مشروعات بيئية، شملت إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بسعة إجمالية قاربت (19,000) متر مكعب في اليوم، وتنفيذ خطوط رئيسة وفرعية بأطوال تجاوزت (40) كيلو مترًا طوليًا في محافظات العقيق والمخواة وبلجرشي، بتكلفة إجمالية تجاوزت (198) مليون ريال.

وأضاف : "وللمحافظة على المياه الجوفية، وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة؛ فقد نفذت شركة المياه الوطنية مشروعين لإنشاء خزانات تشغيلية للمياه المجددة، بسعة إجمالية بلغت (24,000) متر مكعب، ومدت شبكات بأطوال تجاوزت (17) كيلو مترًا طوليًا، لخدمة أجزاء من أحياء محافظة المخواة والطريق الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة العقيق، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (40) مليون ريال.

وأبان معاليه، أن الوزارة سعيًا منها لزيادة مصادر المياه في منطقة الباحة قامت وكالة المياه بتنفيذ (5) مشاريع لإنشاء سدود خرسانيةٍ لمجاري السيول في عدد من أودية المنطقة وهي وادي دوقة الجوفي وبطاط الجوفي ووادي المدرة ووادي النصبة والحميراء بأطوال بلغت (877) مترًا، وبارتفاع بلغ (91) مترًا، وسعة خزنٍ تصميمية تجاوزت مليوني متر مكعب، وبتكلفة مالية زادت على (45) مليون ريال، مؤكدًا أنه سعيًا من منظومة البيئة والمياه والزراعة لزيادة مصادر المياه في المنطقة، فقد قامت الوزارة بحفر وتشغيل (4) آبار اعتراضية بطاقة إنتاجية تجاوزت (5,000) متر مكعب في اليوم، مع تأمين مضخات وإنشاء خط ناقل بطول (4) كيلو مترات، ومحطة تعبئة للصهاريج في مورد بادية مركز وارخ في محافظة العقيق بتكلفة إجمالية تجاوزت (15) مليون ريال.