شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوابات سد وادي ثريبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات صباح اليوم بفتح بوابات سد ثريبان بمركز العرضية الجنوبية حسب الخطة التشغيلية للسدود بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن سد ثريبان بالعرضية الجنوبية الذي يبلغ ارتفاعه 20.50 م وبطول 149م وتخزين السد 270 الف م3 انه من السدود الغير مخصصة للشرب، وبين أنه جاء فتح السدود لانتهاء موسم الأمطار، وبهدف سقيا المزارع وتغذية المياه الجوفية، ولتفريغ أحواض السدود استعداداً لتنظيف الطمي والرسوبيات من الحوض التخزيني خلال أيام الجفاف.