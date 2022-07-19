شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع إدارة المجاهدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، المشتمل على جهود وإنجازات وأداء الإدارة والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة محمد البوري.

ونوّه سموه بدعم وحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمجاهدين وما يقوم به فرع الإدارة في المنطقة من الإسهام بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها. من جانبه أكد البوري حرصه وجميع منسوبي فرع المجاهدين بالمنطقة على مواصلة الجهود لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى وأداء الفرع للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.