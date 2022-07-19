سمو أمير نجران يستقبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والمشايخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تحقق في موسم حج هذا العام، من نجاح أبهر كل المتابعين لهذه التظاهرة الإسلامية العظيمة، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ على خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين وزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإخلاص القائمين على خدمة هذا المنسك العظيم، من جهات أمنية وخدمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم أصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم والمشايخ،

وقال سموه : إن الله أنعم على هذه البلاد المباركة، وشرّفها وكرّمها بخدمة الإسلام، وأعزها به، وبشعب أبيّ عظيم، يبذل الغالي والنفيس، في سبيل خدمة دينه ثم ملكه ووطنه، والسير على النهج الذي سنّه ولاة أمره، تجاه ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين”.