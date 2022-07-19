سمو أمير القصيم يستقبل قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

‫ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز اللواء ركن بندر أبوحيمد، الذي أطلع سموه على سير العمل والجهود التي يبذلها منسوبو اللواء بالمنطقة.

وأشاد سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكداً على ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والاهتمام بتطويرها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

من جانبه أكد اللواء ركن أبو حيمد بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة.