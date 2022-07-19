أنباء عن تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للحكومة الكويتية الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أنه ترددت أنباء عن تعيين الشيخ محمد صباح السالم، رئيسًا للحكومة الجديدة.

وتربَع اسم الشيخ محمد صباح السالم، في قائمة الأعلى تداولًا في ”تويتر“، بعد أن ”أفاد كثير من النشطاء بأن الاختيار وقع عليه لتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ صباح الخالد“.

وتداول النشطاء أنباء اختيار الشيخ محمد صباح السالم، بالرغم من عدم إصدار أي بيان رسمي يؤكد ذلك حتى الآن.