مسؤول بالإعلام اليمنية”: ميلشيا الحوثي تريد تحقيق مكاسب عسكرية على حساب أبناء محافظة “تعز”

محمد بن مسعود - الدمام - قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تسعى إلى تحقيق إنجازاتها العسكرية على حساب الشعب اليمني في تعز.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، إن الميلشيات الحوثية لا تبالي بحقوق الإنسان لكونها فقط تريد أن تحقق إنجازات عسكرية على حساب الشعب اليمني.

وأكد أن ميلشيا الحوثي تريد فتح ممراً ضيقاً لخروج أبناء محافظة تعز من أجل التفاوض على الطرق الرئيسية مستقبلاً، لنفس السبب وهو تحقيق مكاسب على حساب المواطنين في تعز.