محمد بن مسعود - الدمام - قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تسعى إلى تحقيق إنجازاتها العسكرية على حساب الشعب اليمني في تعز.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، إن الميلشيات الحوثية لا تبالي بحقوق الإنسان لكونها فقط تريد أن تحقق إنجازات عسكرية على حساب الشعب اليمني.
وأكد أن ميلشيا الحوثي تريد فتح ممراً ضيقاً لخروج أبناء محافظة تعز من أجل التفاوض على الطرق الرئيسية مستقبلاً، لنفس السبب وهو تحقيق مكاسب على حساب المواطنين في تعز.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالإعلام اليمنية”: ميلشيا الحوثي تريد تحقيق مكاسب عسكرية على حساب أبناء محافظة “تعز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.