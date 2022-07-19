«الملك عبدالله الطبية» تقدم نصيحة لتحسين جودة النوم

محمد بن مسعود - الدمام - شارك حساب مدينة الملك عبدالله الطبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلومة صحية حول تحسين جودة النوم.

وذكر الحساب أنه يجب تجنب أخذ قيلولة من بعد الساعة 3 مساءً، فيما ينصح متخصصون بالابتعاد عن هذه العادة.

وللقيلولة من بعد الساعة 3 مساء أضرار، أكثر مما لها من مميزات، حيث تؤدي إلى اضطراب النوم ليلاً، فضلاً عن الشعور بعدم الاستقرار والإجهاد عند الاستيقاظ من النوم.

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ويفضل لمن أراد الحصول على قيلولة نهارية أن تكون في الوقت من بعد 12 ظهرًا، وحتى ما قبل الثالثة مساءً.