سمو أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالمركز الحضاري اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم منطقة الباحة ومحافظاتها في مختلف قطاعات الوزارة.
وأكد سمو أمير الباحة ماتتميز به المنطقة من ميز نسبية كفيلة باستمرار دعم الوزارة للمزارعين.
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من جانبه نوه المهندس الفضلي بما تحظى به مشروعات الوزارة في المنطقة من اهتمام ودعم دائم من قبل سموه مما أسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
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