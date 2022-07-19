اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقيات تعزية من القيادة الكويتية

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.

وأعرب سمو أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المعظم، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما تلقى جلالة الملك المعظم برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وأخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.