اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تعزية من سلطان عمان

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.

وأعرب سلطان عمان في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المعظم، داعياً جلالته المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.