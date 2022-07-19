اخبار الخليج – د. جميلة السلمان: وضع التصورات الكاملة للجانب العلمي لمؤتمر البحرين لنقص المناعة المكتسبة

محمد بن مسعود - الدمام - أمين عبدالله: استمرار عملية التسجيل عبر الموقع الالكتروني

أكدت الدكتورة جميلة السلمان رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر البحرين الدولي لنقص المناعة المكتسبة أن اللجنة المنظمة تسير بخطى ثابتة نحو وضع تصوراتها الكاملة للجوانب العلمية التي سيشهدها المؤتمر الذي سيقام تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة يومي 22 و23 سبتمبر 2022.

وأوضحت الدكتورة جميلة السلمان أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء العلميين في العالم لتحفيز المعرفة العلمية حول فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيزها في ظل الخطوات الرائدة التي تسير عليها مملكة البحرين في نشر التوعية والحد من انتشار الفيروس وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمصابين بهذا المرض، مبينة إلى أن المؤتمر سيشكل علامة مضيئة في المؤتمرات الطبية التي تقام على أرض المملكة والتي تسير بخطى ثابتة نحو مواصلة التطور الطبي والعلمي.

وبينت الدكتورة جميلة السلمان أن اللجنة المنظمة حرصت على وضع تصوراتها النهائية حول المحاضرات العلمية التي سيشهدها المؤتمر بعد الاستقرار على الخبراء العلميين المتحدثين في المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشهد تقديم ابتكارات علمية تساعد مرضى نقص المناعة المكتسبة في التكيف مع كوفيد 19 وتعزيز الممارسات الصحية في هذا الجانب.

وأشادت الدكتورة جميلة السلمان بالجهود البارزة التي تبذلها اللجنة المنظمة متمثلة بوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وشركة أديوكيشن بلاس، مبينة إلى أن اللجنة ستواصل العمل بشكل دؤوب للوصول إلى كامل الجاهزية لتنظيم المؤتمر.

تسجيل جيد

من جانبه، أكد الدكتور أمين عبدالله مدير عام أديوكيشن بلاس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن اللجنة المنظمة استقبلت عدد من المشاركين في المؤتمر بعد فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمؤتمر (www.educationplus.me).

وأوضح أن المؤتمر سيشكل منعطفاً مهماً في مشوار القطاع الطبي في مملكة البحرين وسيعزز من المكاسب التي حققتها البلاد في هذا الجانب خلال المرحلة الماضية، مما سيساهم في تحقيق أهداف متعددة نحو منع تزايد الإصابات لمرض نقص المناعة المكتسبة خصوصاً أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء العلميين من مختلف دول العالم.

وأشار أمين عبدالله أن اللجنة المنظمة حرصت في الفترة الماضية وضع البرنامج الكامل للمؤتمر وعرضه في الموقع الالكتروني، مبينا إلى أن أعداد المشاركين في المؤتمر في تزايد مستمر ومن المؤكد أن يشهد مشاركة واسعة.