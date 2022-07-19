القبض على 3 أشخاص لسرقتهم مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية من منزل

القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لنقله (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية... القنفذة: دوت الخليج القنفذة: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

طقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

5 وسائل لخفض درجات الحرارة في المسجد النبوي تسهم 5 عوامل رئيسية في تخفيض درجات الحرارة في المسجد النبوي وساحاته لتوفير سبل الراحة من قبل القائمين على إدارة المسجد النبوي... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

541 رحلة تقل الحجاج إلى 15 وجهة دولية تستعد الخطوط السعودية، في إطار خطتها التشغيلية لموسم الحج الجاري، تنفيذ رحلات الحج في مرحلة المغادرة، وذلك عبر تخصيص 541 رحلة حج... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

قياس التوظيف يربط الجامعات بسوق العمل عدد متخصصون ومهتمون بالموارد البشرية نحو 7 إيجابيات في قرار مجلس شؤون الجامعات، بتولي الجامعات قياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص،... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

23798 مخالفا للأنظمة و33 متورطا في أسبوعين أسفرت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ

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