جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1444هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط. وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ يوم الأربعاء 28 / 12 / 1444هـ حتى يوم الثلاثاء 4 / 1 / 1444هـ، فيما ستعلن نتائج القبول في يوم الثلاثاء 11 / 1 / 1444هـ. ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة حيث خصصت العمادة فريقاً متكاملاً للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.



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