برامج و تخصصات جديدة تطرحها جامعة تبوك للعام القادم

وأشارت الجامعة إلى استحداث 3 تخصصات لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات و الدراسات البيئية و الموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة حقل, وفي فرع الجامعة بمحافظة ضباء تم استحداث تخصصات لمرحلة البكالوريوس في البرمجة وعلوم الحاسب و إدارة المخاطر والتأمين , في حين تم استحداث تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في حماية البيئة والموارد الطبيعية و الموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة الوجه، بينما اُستحدِث في فرع الجامعة بمحافظة أملج تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات و إدارة المخاطر والتأمين , وكذلك في فرع الجامعة في محافظة تيماء حيث تم استحداث تخصصيّن لمرحلة البكالوريوس في الدراسات البيئية و الموارد البشرية.
وأكدت الجامعة أن اعتماد هذه التخصصات الجديدة إضافة إلى التخصصات الحالية في درجتي البكالوريوس والدبلوم يأتي تماشيًا مع توجهات وزارة التعليم وانطلاقاً من حرص الجامعة على توفير تخصصات نوعية متميزة في كليات الجامعة المختلفة تلبي احتياج سوق العمل والتطور المستمر في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، ورغبة من الجامعة في استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية في تخصصات متميزة ومتنوعة في الدرجات العلمية.
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