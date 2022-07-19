دليلك لـ”رحلات” مميزة في عسير.. هذه الأماكن تستحق الزيارة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة “السعودية” تقريراً حول الأماكن السياحية إقبالاً من قبل الجمهور بمنطقة عسير التي بها مدينة “أبها” والتي تعد من أكثر الأجواء ملائمة للرحلات خلال فصل الصيف.
وقال أحد المرشدين السياحيين لـبرنامج “صباح السعودية”، إن عسير تتميز بالعديد من الوجهات السياحية خلال فصلي الصيف والشتاء.
وأوضح أن أبرز هذه الوجهات “طريق الحجاز”، وطريق ظهران الجنوب، كاشفا عن وجود العديد من المتنزهات مثل “الفرعة”، و”المسجى” ، والحبلة”.
وعن الوجهات السياحية الأخرى ، نصح بالاتجاه شمالا حيث بلحمر وبلسمر، تيمومة، لافتاً إلى أن المنطقة تحتوى على العديد من الوجهات الجاذبة للجمهور .
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