لمرضى “حساسية الأغذية”.. إليكم 5 نصائح للسيطرة عليها

محمد بن مسعود - الدمام - حساسية الطعام يعاني منها بعض الأشخاص فور تناولهم أطعمة معينة. ويمكن لأقل قدر من الطعام المسبب للحساسية أن يحفز مؤشرات وأعراض مثل مشكلات الهضم أو الطفح الجلدي أو تورم المسالك الهوائية. ويمكن أن تهدد حساسية الطعام حياة البعض.

تؤثر حساسية الطعام في حوالي 8% من الأطفال بعمر أقل من 5 أعوام وما يصل إلى 4% من البالغين. ورغم أنه لا يوجد علاج حتى الآن لهذه الحساسية، فإنها تختفي لدى بعض الأطفال عند تقدمهم في السن، و يُنصح دائمًا بالابتعاد عن الأطعمة التي قد تضر بجسمك.

أخصائية التغذية أنجالي موكرجي، توضح أهم الطرق الفعالة للتعامل مع حساسية الطعام، وفقًا لما نشره موقع “doctor.ndtv”.

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إزالة السموم مرة واحدة في ستة أشهر

لاحظت “موكرجي” انخفاضًا في الحساسية لدى معظم الأشخاص إذا أزالوا السموم لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، إزالة السموم تعني تطهير الجسم والقضاء على جميع المواد الكيميائية والأدوية والملوثات.

الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحساسية

تخلص من الأطعمة المسببة للحساسية مثل الفول السوداني والبيض وفول الصويا واللون في الطعام والمكسرات.

كن حذرًا عند تناول الطعام في الخارج

تأكد من إبلاغ الشخص الذي يقدم لك الطعام عن حساسيتك والأعراض المرتبطة بها.

التعرف على أعراض حساسية الطعام لديك

احتفظ بالأدوية المضادة للحساسية معك في جميع الأوقات، خذها على الفور كلما رأيت أولى علامات الحساسية.

تجنب انتقال التلوث

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المحار، ويتم طهي صنف آخر أيضًا في وقت واحد ، فتأكد من عدم استخدام نفس الملاعق في كلا الطبقين أثناء الطهي.