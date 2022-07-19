بالفيديو.. استشاري عيون يكشف أبرز أعراض الإصابة بأمراض القرنية

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح استشاري طب وجراحة العيون د. محمد قوقندي أكثر أمراض القرنيّة شيوعًا وأبرز أعراضها.

وأبان في لقاء مع “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن الأمراض التي تصيب القرنية كثيرة جداً ، فلكل فئة عمرية لها أمراضها ، مثل الإصابات والالتهابات والأمراض الوراثية.

وأشار إلى أن أبرز أعراض أمراض القرنية ، هو الرؤية بغير وضوح، والشعور بعدم التركيز، والإحساس بألم شديد في العين.