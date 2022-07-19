“الصحة”: تسجيل 707 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ( 707 ) إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (805,277) حالة حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (389) حالاة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (788,760) حالة.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل ( صفر) وفيات ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند ( 9233) حالة.
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وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (66,700,629) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.
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