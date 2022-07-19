شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من إدارة الهلال بشأن "منع القيد" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر يونيو للعام الجاري 2022 أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد رفعت طلبًا مستعجلًا لمركز التحكيم الرياضي فيما يخص قرار منع التسجيل.

طلب مستعجل للهلال بشأن رفع القيد

الهلال

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتخذت قرار منع التسجيل بسبب قضية محمد كنو الذي قام بالتوقيع للعميد بعد أن وقع سابقًا لنادي النصر.

وإستندت إدارة الأزرق على طلب التدابير الوقتية كما قامت بتفنيد الأضرار المباشرة التي ترتبت على مسألة البت في تلك القضية.

ولعل من أبرز ما تم تفنيده منع التسجيل في ظل سريان فترة القيد وبداية التحضيرات التي يخوضها الفريق للموسم القادم.

وأوضحت أن بعض الأضرار قد وقعت على النادي وذلك مع إنطلاقة فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد.

يُذكر أن تلك المرة هي الثانية التي يتم فيها رفع طلب لمركز التحكيم الرياضي بعد أن تم رفض الطلب السابق الخاص بتعليق العقوبة بسبب عدم وجود ضرر وعدم كافة الأسباب الخاصة برفع الإيقاف.