شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين توفر خدمات توعوية لقاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ خطط وبرامج وخدمات التوجيه والإرشاد لخدمة قاصدي المسجد الحرام من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم من خلال منهجية عمل شاملة ومتميزة تلبي رغبات القاصدين من أنحاء العالم بتعدد أجناسهم ولغاتهم.

كما يقوم عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتقديم خدمات الإفتاء الشرعي عبر (15) موقعاً موزعة في المسجد الحرام وساحاته الخارجية، كما يوجد (23) كابينة هاتف موزعة على الأروقة وفي المداخل الرئيسية والمسعى، تدار جميعها وفق مخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما)، حرصاً على تسهيل أداء عباداتهم وفق الأحكام الشرعية والفقهية والسنة النبوية، يساندهم (27) مترجماً ميدانيا خاصاً بترجمة المسائل الشرعية ب (14) لغة عالمية.

وتشرف الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والارشادية على تنظيم الدروس والمحاضرات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام عبر دروس ومحاضرات دورية حضورية وافتراضية عبر البث المباشر لمنصة منارة الحرمين ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسهم في توزيع العديد من الإهداءات على قاصدي الحرام كالأشرطة والأقراص الرقمية التي تحتوي على تلاوات صوتية لأئمة المسجد الحرام، وكتيبات إرشادات مستمدة من الكتاب والسنة وتعاليم الدين الحنيف، كما توفر المنصة التوجيهية والإرشادية التفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين جميع البرامج والتلاوات والدروس والمحاضرات والخطب والمقارئ القرآنية عبر منصة تفاعلية واحدة، لتسهل على ضيوف الرحمن الاستفادة منها.