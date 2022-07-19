شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الصحي التطوعي قدّم خدماته ل 9 آلاف حاجًا خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - شارك فيه 450 متطوعا من 6 مناطق بعدد ساعات وصلت ل 21 ألف ساعة

قدم متطوعو البرنامج الصحي التطوعي الرابع عشر الذي نظمته جمعية "درهم وقاية" الخيرية الخدمة الصحية ل 9 آلاف حاجًا وحاجة، خلال موسم الحج للعام الجاري 1443ه.

وشارك في البرنامج هذا العام 450 متطوعًا 236 متطوعًا من الذكور و214 أنثى، من طلاب وطالبات الطب من مختلف التخصصات الطبية، تم تقسيمهم ل120 فرقة توزعوا في كل المشاعر المقدسة لتوفير أفضل رعاية مُمكنة لضيوف الرحمن أثناء زيارتهم لبيت الله الحرام.

وكانت هناك نقاط تمركز ثابتة عند كل مشعر من المشاعر، ففي عرفات كان المتطوعون مُرتكزين بجوار جبل الرحمة ومسجد نمرة، بينما في المزدلفة فكان الانتشار على جانبي طريق المُشاة، وأخيرًا في منى تواجد العشرات على طول جسر الجمرات.

وقدم المتطوعون من 6 مناطق في المملكة، منهم 244 من منطقة مكة المكرمة، و57 متطوعا من منطقة الرياض، فيما كانت حصة منطقة الشرقية 51 متطوع، ومن منطقة جازان 37 متطوع، فيما جاء من منطقة عسير 20 متطوع، وعشرة متطوعين من منطقة القصيم، فيما قدم 31 متطوع من مناطق مختلفة بشكل متفرق.

وعمل المتطوعون ميدانيًا لمُدة زادت عن 21 ألف ساعة تطوعية، بواقع 47 ساعة لكل متطوع خلال 6 أيام عمل.