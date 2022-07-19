استشارية جلدية توضح سبب وعلاج انتفاخ أسفل العين

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت استشارية الأمراض الجلدية الاستاذ المساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. ندى الغامدي، أسباب وطرق علاج انتفاخات تحت العين، مشيرة إلى أن من أبرز أسبابها قلة شرب الماء والإرهاق والحساسية.

وذكرت استشارية الجلدية –عبر تويتر- أن سبب وجود انتفاخ تحت العيون في معظم الأحيان، يرجع لأن منطقة العين رقيقة ومليئة بالأوعية، ومن الأسباب الشائعة المؤدية لهذا الانتفاخ ما يلي: أسباب وراثية، وحساسية موسمية، وحساسية تلامسية، وعدم شرب كمية كافية من الماء.

وكذلك الإكثار من شرب القهوة، وتناول وجبات مالحة، والإرهاق، وقلة النوم، والتقدم في العمر، وتجمع الدهون.

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وأضافت استشارية الجلدية، أنه لعلاج انتفاخ العيون؛ يتم تجنب العوامل المؤدية لها؛ مثل الأكل المالح، وقلة النوم، وتناول الكحول، وعدم الإكثار من القهوة.

وكذلك تجنب الإرهاق، والحرص على علاج الحساسية، والحرص على رفع مستوى الرأس أثناء النوم لتسهيل صرف السوائل من العين.

من جهة أخرى، أوضحت الدكتورة الغامدي، أن النظر المتكرر إلى أسفل شاشات الجوال أو الأجهزة الإلكترونية، يزيد من خطوط الرقبة العرضية، وقد يؤدي الى انتفاخ أو امتلاء الفك السفلي، وهو ما يسمى بـ«رقبة أو تجاعيد التكنولوجيا».