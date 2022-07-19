الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع مع أداء متواضع بفعل عزوف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان، رغم تراجع التوقعات لخفض كبير لسعر الفائدة في المركزي الأمريكي.
وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.65 في المئة، ما يعادل 173.21 نقطة، ليصل عند مستوى 26961.68 نقطة ، بينما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بمقدار 10.29 نقاط، ما نسبته 0.54 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,902.79 نقطة.
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