سيكو تحقق الحياد الكربوني وذلك من خلال التعويض الطوعي للانبعاثات الكربونية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، تقريرها الأول بشأن انبعاثات الاحتباس الحراري، محدداً كمية الكربون التي تصدرها سيكو وشركاتها التابعة المنبثقة من الأنشطة والعمليات الاعتيادية واليومية.

وتعتبر سيكو من أوائل المؤسسات المالية في مملكة البحرين التي تصدر تقريراً عن انبعاثات الاحتباس الحراري، محققة بذلك خطوة مهمة في زيادة الوعي بشأن أثر أنشطتها على البيئة، بهدف تحديد المجالات الملحة التي تتطلب مزيداً من الاهتمام. ويضع هذا التقرير الأساس الراسخ لاتخاذ قرارات مؤثرة فيما يتعلق بالمناخ من خلال ربط الجهود الاستباقية في هذا المجال، وتحديد مجالات تأثير سيكو على المناخ، وإبرازنقاط التدخل السريع لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري على مدار السنوات القادمة. كما يلقي التقرير الضوء على المبادرات العملية التي من شأنها الحد من الأثر السلبي لأنشطة سيكو و شركاتها التابعة على البيئة والتي تتمحور حول ثلاثة مجالات رئيسية: الترشيد، وإعادة التدوير، وتحقيق التوازن.

تمتد فترة الافصاح من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021، وتتضمن انبعاثات الاحتباس الحراري ، بما في ذلك الانبعاثات المباشرة من المعدات والأصول تحت الإدارة (النطاق 1)، والانبعاثات من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها سيكو (النطاق 2)، وفئات أخرى مختارة تتضمن الانبعاثات غير المباشرة ضمن الانشطة اليومية الخاصة بسيكو، بما في ذلك السفرلأغراض العمل، وتنقلات الموظفين من وإلى العمل، والتأثير غير المباشر لانبعاثات أنشطة موظفي سيكو الذين عملوا من المنزل خلال فترة الجائحة (النطاق 3)، والذي من شأنه أن يتيح الإلمام بالصورة الكاملة للبصمة الكربونية خلال فترة إعداد التقريربالكامل. وقد استندت الدراسة والتقديرات إلى بروتوكول انبعاثات الاحتباس الحراري، والمبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لقوائم جرد انبعاثات الاحتباس الحراري، ووكالة حماية البيئة (EPA)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وقد جاءت نتائج التقرير كالتالي:

بلغ إجمالي انبعاثات الاحتباس الحراري لأنشطة سيكو وشركاتها التابعة عام 2021، 571.962 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

النطاق 1: 272.841 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

النطاق 2: 160.230 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

النطاق 3: 138.891 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بلغت انبعاثات سيكو لكل موظف 5.84 طن/ للموظف، أي أقل من نصيب الفرد من معدل كثافة انبعاثات الاحتباس الحراري في مملكة البحرين، ويتماشى ذلك مع المتوسط المحدد للموظف الواحد في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليقها على التقرير، قالت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: «يعتبر إصدار أول تقرير لنا عن انبعاثات الاحتباس الحراري خطوة مهمة من شأنها أن تساعدنا على قياس ومتابعة تأثير نشاط سيكو وشركاتها التابعة على البيئة، وخفض بصمتنا الكربونية. ولقد وصلنا للحياد الكربوني بعد موازنة انبعاثاتنا والتعويض الكربوني عنها، كما نخطط لتكريس جهودنا في خفض الانبعاثات التي تصدرها أنشطة سيكو وموظفيها لتعزيز دورنا الفعال في الحفاظ على البيئة.»

وأضافت: «إننا على ثقة بأن هذا التقرير سوف يرسخ مسؤوليتنا ويعزز مدى وعينا بدورنا في قضية مكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي. كما إننا عازمون على تطوير خططنا على جميع الأصعدة وبالأخص المسؤولية الاجتماعية ومواصلة الالتزام الصارم بمسؤوليتنا نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.»