وزير الخارجية: بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان أمن الإمدادات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال الأمير فيصل بن فحان، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إنه بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان أمن الإمدادات، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وأكد وزير الخارجية قوله: “لا نرى نقصا في النفط بالسوق لكن النقص هو في طاقة التكرير”.
على جانب آخر رحب البيت الأبيض، في بيان أمس، بقرار أوبك زيادة الإنتاج بنسبة 50% على ما كان مقررا لشهري يوليو وأغسطس، مشيرا إلى أن أمريكا تتوقع زيادة مطردة في إنتاج النفط من قبل أوبك+ قريبا.
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