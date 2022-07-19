وزير الخارجية: بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان أمن الإمدادات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال الأمير فيصل بن فحان، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إنه بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان أمن الإمدادات، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكد وزير الخارجية قوله: “لا نرى نقصا في النفط بالسوق لكن النقص هو في طاقة التكرير”.

على جانب آخر رحب البيت الأبيض، في بيان أمس، بقرار أوبك زيادة الإنتاج بنسبة 50% على ما كان مقررا لشهري يوليو وأغسطس، مشيرا إلى أن أمريكا تتوقع زيادة مطردة في إنتاج النفط من قبل أوبك+ قريبا.