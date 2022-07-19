اخبار دوليه – الحكومة البريطانية تكسب غالبية الأصوات باقتراع على الثقة دعت إليه بنفسها

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم على غالبية الأصوات لتفوز في اقتراع على الثقة كانت قد دعت إليه بنفسها في وقت سابق، إذ صوّت أعضاء حزب المحافظين الحاكم للوزراء لتفادي إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

و طلب حزب العمال المعارض من جونسون التنحي ليحل محله زعيم لتصريف الأعمال حتى يختار حزب المحافظين خليفته في أوائل سبتمبر القادم.

وسعى حزب العمال إلى إجراء اقتراع على الثقة في كل من الحكومة وجونسون في محاولة لدفعه على التنحي عاجلا، لكن الحكومة اعترضت قائلة إن ذلك غير ضروري لأن رئيس الوزراء قال بالفعل إنه سيرحل، ثم اقترح المحافظون إجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

و حصلت الحكومة في التصويت على 349 صوتا مقابل 238.