اخبار الخليج – «حكايا عمّار» تعود مجددًا اليوم على مسرح «الأميرة الجوهرة»

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد مؤسسة حكايا للإنتاج الفني لتدشين نسخة جديدة من مسرحيتها الكوميدية الهادفة والتربوية «حكايا عمار» مجددًا على مسرح مركز الأميرة الجوهرة ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولغاية خمسة أيام متتالية بواقع عرضين يوميًا.

وتعود مسرحية «حكايا عمار» هذه المرة بإقبال كبير أيضًا من الجماهير المحبة للرسالة التربوية المفيدة والممتعة التي يقدمها نخبة من الفنانين المبدعين على مسرح الحكايا، وهم الفنان القدير جاسم الصايغ بطل هذا العمل، يشاركه الفنان القدير أحمد عيسى ومحمد علي بوعبود، بالإضافة إلى الفنان حسين السماك، والفنان سيد أحمد الماجد، والفنان محمود الخضران، ونخبة من الأطفال المبدعين من أسرة حكايا للإنتاج الفني، وهم الفنان عبدالله الحلي والفنان عبدالله صادق والفنان علي كميل والفنان ميثم زكريا.