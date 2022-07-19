هل يوجد ضريبة على العقود السكنية؟.. إيجار يُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أجابت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على سؤال مفاده “هل يوجد ضريبة على العقود السكنية؟”.
وأوضحت الشبكة، أن عقود تأجير المحلات تكون عقوداً تجارية، بينما عقود الشقق تكون عقوداً سكنية، مشيرة إلى أن العقار إذا كان يضم شققاً ومحلات تجارية، فيصبح نوعه سكنياً تجارياً، وليس سكن عائلات.
وأبانت أن العقود السكنية لا يوجد عليها ضريبة حتى لو كان العقد من الباطن، لافتة إلى أنه عند إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه يجب تفعيل التأجير من الباطن.
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