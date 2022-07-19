مقطع فيديو يوثق سقوط إشارة مرور بحائل .. و”المرور” يتفاعل

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” سقوط إشارة مرورية بمنطقة حائل.
وعلق أحد المغردين على موقع “تويتر” أن الإشارة المرورية سقطت على الأرض منذ أكثر من شهر ، مطالباً المديرية العامة للمرور بالتدخل لصيانتها.
ومن جانبها، تفاعلت المديرية العامة للمرور بحائل مع الشكوى لتؤكد أنها قامت بحل المشكلة قائلة : نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم معالجة بلاغكم”.
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