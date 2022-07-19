شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يحسم صراع الاتحاد والنصر ويختار فريقه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، موقفه من عرضي اتحاد جدة والنصر، للرحيل إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتنافس اتحاد جدة مع النصر على ضم عبدالرحمن غريب لاعب أهلي جدة، الذي قرر الرحيل عقب هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى.

غريب يطلب الرحيل إلى اتحاد جدة ويرفض عرض النصر

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن اللاعب رفض الانتقال إلى النصر، في الصيف الحالي، ويفضل التوجه إلى اتحاد جدة، بالموسم الجديد.

جاء قرار اللاعب، رغم تأكيدات التقارير إلى اتفاقه مع نادي النصر بشكل رسمي، للتوقيع معهم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتابعت: "غريب ضغط بشكل كبير، على مجلس إدارة النادي الأهلي، للموافقة على انتقاله إلى الاتحاد، ورفض عرض النصر بالميركاتو الصيفي".

النفيعي يرفض رحيل غريب إلى اتحاد جدة

وأضافت: "إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي، يرفض تمامًا رحيل لاعبه إلى اتحاد جدة، ويفضل إعارته لأي فريق آخر، حال تمسكه بالرحيل".

واختتمت: "تفضيل غريب الانتقال إلى الاتحاد جاء من أجل رغبته في الاستمرار داخل مدينة جدة مع عائلته، ولكن النادي سوف يحسم مصيره النهائي، خلال الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، سواء ببيعه نهائيًا، أو الاكتفاء بإعارته فقط، في الموسم المقبل.

ويرتبط عبدالرحمن غريب ظهير أيمن الفريق بالرحيل عن صفوف الفريق، بالانتقالات الصيفية الجارية، عقب هبوط الراقي لدوري الدرجة الأولى.

الأهلي يطالب عبدالرحمن غريب بالاستمرار حتى نهاية عقده

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن هناك رغبة لدى النادي في الحفاظ على كافة النجوم المحليين المرتبطين بعقود، وعدم التنازل عن أي لاعب، من أجل العمل على العودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى، وبالتالي سوف يطالب غريب بالاستمرار.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب وقع عقدًا مع الأهلي في يناير الماضي لمدة 3 مواسم مقبلة، وبالرغم من رغبته في الرحيل إلا أن ناديه لم يحصل على أي عرض رسمي من أجل التعاقد مع غريب بالموسم الجديد.

كأس العالم يتسبب في رحيل غريب عن الأهلي

ويسعى عبدالرحمن غريب، للرحيل عن صفوف أهلي جدة بالموسم الجديد، بعدما هبط الفريق إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

ويفضل الرحيل على سبيل الإعارة، من أجل الحفاظ على مكانته في المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد الذي يستعد لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وبدأ لاعبو فريق أهلي جدة، البحث عن عروض للرحيل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، حيث طلب أكثر من لاعب السماح له بالمغادرة بالميركاتو الصيفي.