شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الدينية الغيني يزور مجمع الفقه الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارَ معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا كارامو جاورا، والوفد المرافق له، الأمانةَ العامةَ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمدينة جدَّة. وأشادَ الوزيرُ الغيني بتفعيل مجمع الفقه الإسلامي بنود مذكرة التعاون التي وقَّعَها مع الشؤون الدينية بالعاصمة كوناكري، وذلك خلال دعوة تلقتها الأمانة العامَّة للشؤون الدينية إلى ترشيح عدد من علماء جمهورية غينيا للمشاركة في دورة المجمع القادمة.

من جانبه، أكدَ معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفي سانو، خلال اللقاء، تعزيزَ التعاون والتواصل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية بجمهورية غينيا.