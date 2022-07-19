محمد بن مسعود - الدمام - أجاب برنامج حساب المواطن، على سؤال مفاده :”ما الذي يجب على المستفيد فعله إذا لم يستطع التسجيل في حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال؟”.
وأوضح حساب المواطن، أن هؤلاء المستفيدين، عليهم زيارة صفحة الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، مشيرا إلى أن المستفيدين من البرنامج لا يلزمهم تحديث البيانات إلا في حال طرأ أي تغيير على بياناتهم.
الجدير ذكره أن حساب المواطن أعلن مطلع الشهر الجاري، إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي بإعادة فتح التسجيل بالبرنامج، وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين لنهاية العام المالي الحالي، وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يوضح خطوات التسجيل بالبرنامج حال فقدان أو تغيير رقم الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.