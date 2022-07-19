محمد بن مسعود - الدمام - ورد سؤال من أحد المواطنين إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قال فيه: قدمت حجز موعد بدل فاقد لبطاقتي وكارت العائلة لكنني وجدتها هل ألغي الموعد أو أن عدم حضوري يكفي؟
وردت الأحوال المدنية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موضحة أنّه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، ويجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.
في سياق آخر، أعلنت الأحوال المدنية، أمس الأحد، عن إتاحة تغيير المؤهل الدراسي إلكترونيًا، عبر منصة «أبشر» وذلك من خلال عدة خطوات، هي كالتالي:
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1- الدخول لمنصة أبشر.
2- اختيار أيقونة «خدماتي»
3- اختيار «الأحوال المدنية»
4- اختيار (تواصل) ثم طلب جديد
5- خدمات السجل المدني.
6- تعديل المؤهل الدراسي
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية توضح موقف الإبلاغ عن فقد بطاقة الهوية بعد العثور عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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