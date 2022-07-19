4 فوائد صحية مذهلة لممارسة رياضة المشي يوميًا

محمد بن مسعود - الدمام - نصح تجمع الرياض الصحي الثاني بأهمية ممارسة رياضة المشي، موضحا أن نصف ساعة مشي تساعد في تحسين المزاج وحرق السعرات الحرارة. وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن من فوائد المشي ما يلي: 1- وزن صحي ولياقة بدنية أفضل أخبار قد تهمك 2- تقوية العضلات 3- تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم 4- وقاية من الأمراض المزمنة

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