محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تنظم جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب عبر الاتصال المرئي غدا ملتقى بعنوان ” المهارات ” في نسخته الثانية ضمن برنامج ” التأهيل لسوق العمل ” وذلك لتوعية الشباب بأهمية اكتشاف مهاراتهم وطرق تنميتها للحصول على فرص عمل مناسبة لهم . ويستهدف الملتقى الذي يُعقد على مدى يومين طلاب وطالبات الجامعات وحديثي التخرج والباحثين عن اكتشاف المهارات وتنميتها، وذلك لتنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة 2030 ومساعدة الشباب على اكتشاف مهاراتهم الفنية والإنسانية والفكرية وكيفية استثمارها وتوظيفها في خدمة المجتمع ومواءمتها مع سوق العمل، إضافة إلى عرض قصص ونماذج ملهمة لشباب استثمروا مهاراتهم . أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع تنظم ملتقى “المهارات 2” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.