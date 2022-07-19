حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية. ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية على اجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان





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