الروائح الكريهة بالسيارة دليل على وجود أعطال خطيرة.. ما هي؟

︎

.



يشير وجود رائحة كريهة في السيارة إلى وجود مؤشرات لأعطال بها، فإذا كانت رائحة السيارة مثل البيض الفاسد، فهناك عدة أسباب محتملة لهذا النوع من مشاكل السيارات.

ثلاثة أسباب مختلفة

المحول الحفاز

عند تلف المحول الحفاز للسيارة، سوف ينبعث منه غاز كبريت غير مفلتر يمكن أن يتسرب إلى المقصورة، وإذا كان المحول مسدوداً سترتفع درجة حرارتها وسيبدأ في حرق تراكم المنتجات الثانوية التي تسدها، مما يؤدي إلى إطلاق غازات خطرة في السيارة، ستلاحظ رائحة كبريت في السيارة بعد بدء تشغيل المحرك.

منظمة ضغط الوقود

إذا تعرض منظم ضغط الوقود للتلف أو الانكسار، سيؤدي إلى غمر المحول الحفاز بالزيت، مما يؤدي إلى انبعاث رائحة البيض الفاسد في سيارتك.

سائل ناقل الحركة

يلزم نظام نقل السيارة الكثير من التشحيم ليقوم بدوره على النحو الأمثل، وفي حالة تلف النظام وتسريب سائل ناقل الحركة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى ظهور رائحة بيض فاسد في سيارتك.

البنزين

شم رائحة بنزين داخل السيارة بشكل متكرر، يعني بوجود تسرب في خط حقن الوقود أو خرطوم التهوية، ويحتاج ذلك إلى متخصص لفحص السيارة.

إذا استطعت شم رائحة البنزين داخل سيارتك مرارًا وتكرارًا ولفترات طويلة، فقد يكون ذلك علامة على وجود تسرب فيها، تحتاج فقط إلى متخصص لتشخيص سيارتك وإصلاحها، حيث قد يكون هذا خطأ خطيرًا أيضًا.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

