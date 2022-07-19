︎
أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية تصرف المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن؛ بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال.
وبيّن البرنامج أن هؤلاء المستفيدين، عليهم زيارة صفحة الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، لافتًا إلى أن المستفيدين من البرنامج لا يلزمهم تحديث البيانات إلا في حال طرأ أي تغيير على بياناتهم.
وكان البرنامج أعلن مطلع الشهر الجاري، إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي بإعادة فتح التسجيل بالبرنامج، وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين لنهاية العام المالي الحالي، وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يوضح كيفية تصرف المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.