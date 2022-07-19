ما هو الجنسنج؟ وما هي فوائده للرجال والنساء؟ اقرأ المزيد على موقع كل يوم معلومة طبية: https://dailymedicalinfo.com/view-artic

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يعد الجنسنج (Ginseng) أحد النباتات القصيرة بطيئة النمو ذات التأثير الطبي المميز، والتي تحتوي على عدة فوائد للرجال والنساء سنتكلم عنها في هذا المقال بالإضافة لمعرفة الأضرار المحتمل ظهورها عند استخدام هذا النبات.

ما هو الجنسنج؟

تعود أصول زراعة عشبة الجنسنج لكوريا واليابان وأمريكا، حيث تم استخدام هذه العشبة في الطب الصيني التقليدي لعدة قرون؛ لاعتقادهم أنها تمتلك قدرة شفائية لعدد كبير من الأمراض.

ومع مرور الوقت بدأت الأبحاث العلمية الحديثة في إثبات أن هذه النبتة لها فوائد في زيادة كفاءة الإنسان وزيادة مجهوده العقلي والجنسي.

وتقوم هذه النبتة بامتصاص وسحب كل العناصر المعدنية والعضوية من التربة، ويتم حصاد عشبة الجينسنغ في أغلب الوقت من 4 لـ 6 سنوات وأحيانًا أقل أو أكثر من ذلك بقليل.

على ماذا يحتوي الجنسنج؟

يحتوي الجينسنغ على مركبين مهمين، هما: جينسينوسيدات وجنتونين، ويعمل هذان المركبان لإكمال بعضهما البعض؛ لتوفير الفوائد الصحية، ويمكن تصنيف هذا النبات لنوعين شائعين، هما:

الجينسنغ الأمريكي (باناكس كوينكوفوليوس)، ويعتقد أنه يعمل كعامل استرخاء.

الجينسنغ الآسيوي (باناكس الجنسنج)، يعتقد أن له تأثير منشط.

ما هي فوائد الجنسنج؟

لقد اعتاد الناس قديمًا على تناول الجينسنغ؛ للمساعدة في علاج بعض الحالات الطبية، مما دفع العلماء لدراسة هذه العشبة.وبالرغم من وجود الحاجة لمزيد من البحث؛ لتأكيد فوائد استخدام النبتة كمكمل، إلا أن الأبحاث الحالية تناولت تأثيرات طبية مميزة للعشبة.

وفيما يلي أهم فوائد الجنسنج التي تناولتها أبحاث العلماء:

1- يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب، وذلك يرجع لاحتوائه على مركبات الجينسنوسيد، والتي تساعد في منع الالتهاب، بالإضافة لزيادة قدرة مضادات الأكسدة في الخلايا.

2- يساعد على تحسين وظائف الدماغ مثل الذاكرة والسلوك والمزاج، مع وجود تأثيرات إيجابية على وظائف المخ وسلوك الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر.

3- تعزيز وتقوية الجهاز المناعي لمرضى السرطان الذين يخضعون للجراحة أو العلاج الكيميائي، فمستخلص الجنسنج الأحمر ساعد في تعزيز نظام المناعة لدى المصابين بسرطان المعدة المتقدم الذين يخضعون للعلاج الكيميائي بعد الجراحة.

4- يبدو أن مستخلص الجينسنغ يمكن أن يعزز تأثير التطعيمات ضد أمراض مثل الأنفلونزا أيضًا.

5- قد يكون مفيدًا في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان المريء والمعدة والقولون والكبد والرئة؛ وذلك لاحتوائه على مادة الجينسنوسيدات التي تساعد في منع إنتاج الخلايا غير الطبيعية ونموها، بالإضافة لخصائصها المضادة للأكسدة.

6- قد يساعد الجنسنج الأحمر في خفض نسبة السكر في الدم، عن طريق التحسين من وظيفة خلايا البنكرياس، وتعزيز إنتاج الأنسولين وامتصاص السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وغير المصابين به.

7- قد يساعد في تحسين صحة المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وتقليل الآثار الجانبية وتعزيز تأثير بعض الأدوية العلاجية.

8- يعمل على زيادة مستويات الطاقة ومحاربة التعب، فهو يعمل على خفض الإجهاد التأكسدي وزيادة إنتاج الطاقة في الخلايا، مما قد يساعد في مكافحة التعب، وتعزيز النشاط البدني.

9- قد يساعد تناول هذه العشبة على تحسين وظائف الرئة والتخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائية والانسداد الرئوي المزمن.

10- يعمل الجينسنغ على زيادة عمليات الأيض، بالإضافة لتحفيز عملية حرق دهون الجسم، مما قد يساعد على خسارة وفقدان الوزن.

11- قد يساعد أيضًا في خفض وتقليل مستوى ضغط الدم للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ ويرجع ذلك لاحتواء العشبة على مادة الجينوسيدات.

12- يعمل على تعزيز صحة القلب، وبالتالي تحسين أعراض بعض الأمراض القلبية، مثل قصور القلب.

13- يساعد الجنسنج في زيادة معدل تكوين الخلايا لدى مرضى فقر الدم اللاتنسجي، وبالتالي المساعدة في علاج المرض.

فوائد عشبة الجنسنج للجنس للرجال

قد يكون الجنسنج بديلاً مفيدًا لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال؛ لاحتوائه المركبات التي تحسن من استرخاء عضلات القضيب وتزيد الدورة الدموية، مما يساعد على استعادة الوظيفة الجنسية الطبيعية للرجال.

فوائد الجنسنج للمرأة

قد يساعد تناول النساء لهذه العشبة كمكملات أو كمشروب أثناء وبعد فترة سن اليأس على التخفيف من الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث، ولكن يجب استشارة الطبيب أولا قبل تناوله.

طريقة استخدام الجنسنج

يمكن استخدام نبات الجينسنغ نيئًا أو كمشروب مع الشاي أو حتى إضافته إلى أطباق مختلفة، كما يمكن تناوله أيضًا كمسحوق أو حبوب في صورة مكملات.

وتشمل الجرعات المناسبة من حبوب الجنسنج لعلاج الحالات المرضية المختلفة ما يلي:

– الجرعة الموصى بها لتنظيم مستويات السكر لمرضى السكري من النوع الثاني هي 200 مجم يوميًا.

– الجرعة الموصى بها لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال هي 900 مجم 3 مرات يوميًا.

– الجرعة الموصى بها لعلاج مرض الزهايمر هي حوالي 5 لـ 9 جم يوميًا، ويحدد الطبيب المدة التي يستمر فيها العلاج والتي قد تصل لحوالي 12 أسبوع.

ونؤكد على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات حتى لا تتعارض مع فعالية وتأثير الأدوية الأخرى التي تتناولها.

أضرار الجنسنج للرجال والنساء

على الرغم من أن الجينسنغ يعد آمن للاستخدام بشكل عام، إلا أن تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية التالية عند استخدامه من قبل بعض الأشخاص:

– الصداع.

– مشاكل في النوم.

– مشاكل في الجهاز الهضمي.

– تغيرات في ضغط الدم وسكر الدم.

– الإسهال.

– ضربات قلب سريعة.

– رد فعل جلدي شديد.

– آلام في الثدي.

– فقدان الشهية.

– نزيف مهبلي.

– مشاكل في الطمث.

– تلف الكبد.

التفاعلات الدوائية مع حبوب الجنسنج

قد يعاني الأشخاص الذين يستخدمون الجينسنغ من حدوث تفاعلات دوائية، قد تؤثر على طريقة عمل الأدوية أو تزيد من آثارها الجانبية.

وتشمل بعض هذه الأدوية أو المنتجات ما يلي:

– أدوية مميعات الدم، مثل الوارفارين (Warfarin) أو الأسبرين (Aspirin).

– أدوية ارتفاع ضغط الدم.

– أدوية القلب.

– أدوية مرض السكري.

– الأدوية التي تعالج الاكتئاب.

– منتجات الكافيين، مثل القهوة.

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Source akhbaar24

