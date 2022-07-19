سفارتا المملكة في إسبانيا والبرتغال تحذران المواطنين من حرائق الغابات

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أهابت سفارتا المملكة في إسبانيا والبرتغال، بالمواطنين المقيمين هناك، بتوخي الحيطة والحذر نتيجة اندلاع الحرائق في العديد من الغابات في كلا البلدين.

ودعت سفارة المملكة في إسبانيا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن الحرائق، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

كما ناشدت سفارة المملكة في البرتغال جميع المواطنين المقيمين هناك أو القادمين لزيارتها، توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن المناطق الخطرة.

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Source akhbaar24

