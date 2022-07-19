في جلستين.. الأسهم تقفز 392 نقطة وتتجاوز 11555

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) تداولاته أمس (الإثنين)، مرتفعاً بنسبة 2.3%، مغلقاً عند 11555 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال، لتبلغ مكاسب المؤشر في جلستين 392 نقطة، بنسبة ارتفاع 3.51%.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً، إذ اقترب سعر خام برنت من 104 دولارات للبرميل.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، في مقدمتها سهم أرامكو بنسبة 4%، والراجحي بنسبة 2%، وارتفع سهما «كيمانول» و«إكسترا» بنسبة 8% للأول، و5% للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2022.