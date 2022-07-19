في جلستين.. الأسهم تقفز 392 نقطة وتتجاوز 11555

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً، إذ اقترب سعر خام برنت من 104 دولارات للبرميل.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، في مقدمتها سهم أرامكو بنسبة 4%، والراجحي بنسبة 2%، وارتفع سهما «كيمانول» و«إكسترا» بنسبة 8% للأول، و5% للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2022.
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