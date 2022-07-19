السعوديه تركي للحكمي

محمد بن مسعود - الدمام - رزق رئيس الإعلام المكلف بغرفة جدة خالد حكمي بمولوده البكر، الذي اتفق وحرمه على تسميته «تركي». تهانينا للزميل حكمي، وجعله الله من مواليد الخير والسعادة.

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