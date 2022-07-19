«الصناعة»: 11.7 مليار حجم التراخيص الصناعية للعام الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها منذ يناير 2022 وحتى نهاية مايو بلغت 411 ترخيصاً، بحجم استثمارات يبلغ 11.7 مليار ريال.

وبينت الوزارة، في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر مايو 2022، أن 620 مصنعاً بدأت عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 17.4 مليار ريال.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو بلغت 2069 رخصة، منها 1357 رخصة لمحاجر مواد البناء، و497 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، إضافة إلى 29 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي تمكن من خلق أكثر من 21 ألف وظيفة منذ يناير 2022 وحتى نهاية مايو الماضي.