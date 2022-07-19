شكرا لقرائتكم خبر عن نصفها للشرقية.. 6 جوائز عالمية لطلاب المملكة في أولمبياد «الكيمياء» و«الأحياء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق طالبان من إدارة تعليم الشرقية جائزتين ضمن 4 جوائز عالمية حققتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، في أولمبياد الكيمياء الدولي 2022، الذي أُقِيم عن بُعد خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري.

إعداد وتأهيلوحصلت المملكة من خلال مشاركتها الثانية عشرة في المسابقة الدولية على ميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير من بين 326 طالبا، من 84 دولة بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقوا خلالها 2700 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين العالميين، ونال طالب الصف الثاني محمد الهدلق «من إدارة تعليم الرياض» على ميدالية فضية، والطالب حسين شاكر الصفار «من تعليم الشرقية» على ميدالية برونزية، فيما حصد طالب الصف الثالث الثانوي علي آل يوسف «من إدارة تعليم الشرقية» على ميدالية برونزية، وحقق الطالب عبدالله الممتن على شهادة تقدير.

تعليم ومعرفةمن جانبها، هنَّأت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» د. آمال الهزاع، كل من أسهم في هذا الإنجاز، ممثلا بأسر الطلاب ومدارسهم ومعلميهم، مبينة أن الكيمياء من أهم العلوم التطبيقية والثروات الاقتصادية، مشيدة بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة - يحفظها الله - لدعم مسيرة العلم والتميز في المملكة، وتوفير أفضل سبل التعليم والمعرفة والثقافة، من خلال دعمهم الكريم للإبداع والتفوق الطلابي، إضافة إلى دور الشراكة الفاعلة بين موهبة وشركائها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مؤكدة أن المملكة تزخر بالعديد من المواهب والقدرات الشبابية التي تتميز بالموهبة والإبداع، وعمق التفكير، وتوسع آفاق المعرفة والبحث.

مسابقة دوليةويعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، تُعقَد في نهاية العام الدراسي وتستمر لمدة عشرة أيام، من خلال اختبار نظري لمدة 5 ساعات؛ لتعزيز الصلات والتعاون بين الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة.

معسكر تدريبييذكر أن الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي خاض مدة إعداد، وسلسلة من الملتقيات التدريبية، أُقِيمت بالتعاون بين «موهبة» ووزارة التعليم تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد، كان آخرها معسكرا تدريبيا دوليا أُقِيم في جامعة أتقوس لوراند في بودابست.

تحدي الأحياءفي السياق ذاته، حقق المنتخب السعودي للأحياء جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولي 2022 في دورته 33 التي أقيمت في جمهورية أرمينيا خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 237 طالبا من 64 دولة، وذلك في أول مشاركة فعلية في الأولمبياد الدولي للأحياء بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا، واستبدالها خلال الجائحة بتحدي الأحياء.

ساعات تدريبيةوحقق الطالب نواف المطير بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة تلقى خلالها 2000 ساعة تدريبية، وخطف الطالب يزن المغربي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة الميدالية الفضية، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة تلقى خلالها 2000 ساعة تدريبية على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب.

موضوعات محددةوخضع المنتخب السعودي للأحياء قبيل المشاركة في الأولمبياد، لتدريب عملي مكثف أقيم في مقر الجمعية الهنجارية للأحياء، وتضمن الموضوعات المحددة في الأولمبياد الدولي 2022، وهي: الكيمياء الحيوية والمعلوماتية الحيوية، وفسيولوجيا وتشريح النبات، وفسيولوجيا وتشريح الحيوان.

دعم الموهوبينويستهدف أولمبياد الأحياء الدولي طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، وتقام مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنويا باستضافة المسابقة، وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافة إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.