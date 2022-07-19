شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على الخطط الدراسية للجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، على الخطط الدراسية لجامعة حفر الباطن، وأهم الأهداف الموضوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية، مشيداً بجهود الجامعة الملموسة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقباله مدير جامعة حفر الباطن د. صالح آل صقر، بمكتبه بديوان المحافظة، موجهًا بالعناية بالإرشاد الأكاديمي للطلاب المستجدين، وتعريفهم بالتخصصات المتاحة ومجالاتها الوظيفية.