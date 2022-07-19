شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتابع مشروع مستشفى جامعة الملك فيصل التعليمي ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس، إلى شرح مفصل لما تم إنجازه في مشروع مستشفى جامعة الملك فيصل التعليمي، وما تبقى من مراحل لاستكمال منشآته.

وعقد سموه اجتماعا حضره رئيس مجلس التجمع الصحي بالأحساء د. أحمد الشعيبي، ورئيس الجامعة المكلف د. مهنا الدلامي، ونائب الرئيس لقطاع التخطيط والمشاريع بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خالد العريك، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد سموه أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين جامعة الملك فيصل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتجمع الصحي لإيجاد الآليات الناجعة لإنجاز المشروع بشكل عاجل، والسعي نحو تشغيله وفق أعلى المعايير المهنية الطبية العالمية، لتحقيق استفادة محافظة الأحساء ومحيطها من خدماته الطبية في جميع التخصصات.

وجاءت هذه الزيارة في ظل متابعة سمو محافظ الأحساء، وحرص الجامعة وسعيها المتواصل واستمرار جهودها مع جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لاكتمال الخدمات الصحية للكليات الصحية، ورفع مستوى الخدمات لمنسوبي الجامعة، ومجتمع الأحساء ومحيطها.