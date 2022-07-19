شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بدور «السعودية للمقاولين» في تنظيم قطاع البناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بدور الهيئة السعودية للمقاولين في تنظيم قطاع البناء من خلال تطوير وتنفيذ معايير تنظيمية عالية الجودة وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات وتحسين التواصل في قطاع المقاولات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك، خلال استقباله، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم م. العبد القادر عرضًا لسموه عن خطط الهيئة الإستراتيجية ومبادراتها المستقبلية في المنطقة الشرقية، موضحًا أن رؤية الهيئة تسعى لتكون رائدة في قيادة قطاع المقاولات في المملكة وبتعاون جميع الجهات المؤثرة في القطاع سيكون هناك تغيير إستراتيجي يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ورفع العبدالقادر شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة في المنطقة الشرقية.